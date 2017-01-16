На Самбірщині брат поранив ножем брата

Потерпілий госпіталізований у лікарню з проникаючим пораненням грудної клітки.

У Самбірський відділ поліції 13 січня о 20.30 надійшло повідомлення від чергової медсестри про те, що до них доставлений з ножовим пораненням 24-річний мешканець одного із сіл району

Слідчо-оперативна група встановила обставини події. Між потерпілим та його 36-річним братом, інвалідом 1-ї групи, виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї старший брат вдарив молодшого у груди кухонним ножем.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.