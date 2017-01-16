На Львівщині зловмисник у стані алкогольного сп’яніння до смерті побив матір

Як встановили працівники поліції, 62-річний мешканець міста Самбір на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У Самбірський відділ поліції 15 січня близько опівдня надійшло повідомлення від 38-річного місцевого мешканця про те, що померла його бабця, 86-річна мешканка одного з сіл Турківського району, котра тимчасово проживала у місті Самбір.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили на тілі померлої численні травми.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився син померлої, 62-річний мешканець Самбора. 14 січня близько шостої вечора між ним та його матір’ю виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив металеву трубу і жорстоко побив жінку. Від отриманих травм пенсіонерка померла. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вбивства – металеву трубу та дерев’яну палицю.

Судово-медична експертиза виявила на тілі померлої: закриту черепно-мозкову травму голови з внутрішніми крововиливами, множинні садна та синці на тілі, перелом лівої стегнової кістки, тридцять переломів ребер з двох сторін, перелом щитовидної кістки, перелом лівої руки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до десяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.