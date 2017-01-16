На Львівщині ревнива жінка намагалася спалити будинок суперниці

Пожежу своєчасно загасили, потерпілих немає. Вогнем пошкоджено тільки вхідні двері будинку.

До Сколівського відділення поліції 15 січня звернулася 37-річна мешканка району. Заявниця повідомила, що уночі була вчинена спроба підпалу її житлового будинку.

Правоохоронці встановили, що перед пожежею між потерпілою та 32-річною мешканкою іншого села району виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час неї молодша з жінок погрожувала суперниці спалити будинок. Через кілька годин виникла пожежа.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, призначено експертизи. Встановлюється сума заподіяних збитків.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.