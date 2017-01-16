На Львівщині планують створити новий ландшафтний заповідник

На території Львівської області може з’явитись ландшафтний заказник “Торфовище Білогорща” площею 119,6 гектарів.

Новий заповідник хочуть створити для збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному європейському вододілі із найглибшим у регіоні заляганням покладів торфу (понад 7 м), інформує прес-служба ЛОДА.

Про це йшлось на нараді у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Серед учасників дискусії – науковці, керівники профільних владних структур, а також представники громад Рясне-Руської, Зимноводівської сільрад та міста Львів, територією яких й пролягатиме заказник.

“Територія, яка може стати заповідною, вирізняється високим біотичним різноманіттям, – розповідає директор обласного департаменту Руслан Гречаник. – За результатами наукових досліджень фахівців львівських провідних наукових установ, тут зростають 42 види рідкісних рослин та зафіксовані місця поширення 25 видів тварин”.

Він також додав, що ініціативу створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Тофовище Білогорща” виявили мешканці Львова. Невдовзі їхнє клопотання також погодило Міністерство екології та природних ресурсів України.

Під час наради присутні розглянули особливості створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Адже процедура вимагає узгодження їх організації з власниками та користувачами земельних ділянок, органами місцевого самоврядування та зацікавленими організаціями.

За словами Руслана Гречаника, цей процес є досить кропітким і відповідальним та у багатьох випадках залежить від конструктивізму органів місцевого самоврядування. Тому першочерговим на даному етапі буде узгодження позицій місцевих рад, на території яких планується заповідник, а також підготовка якісного картографічного матеріалу.