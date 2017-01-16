На Львівщині нетверезий водій намагався втекти з лікарні

Перед цим він відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові

Як повідомила Патрульна поліція Львова, вчора близько 18 години патрульні отримали звернення громадянина. Чоловік повідомив про нетверезого водія на автомобілі Opel Vectra, який рухається автодорогою Ковель – Жовква. Патрульні зупинили транспортний засіб і побачили, що у водія і справді є очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. 43-річний чоловік відмовився надати будь-які документи, які посвідчують його особу і надають йому право керувати транспортним засобом. Для встановлення особи його доправили у Червоноградський відділ поліції. Після цього для проведення медичного огляду на стан сп’яніння його відвезли до лікарні. Водій відмовився проходити тест у присутності свідків. Чоловік поводився неадекватно. Під час складання адмінматеріалів водій раптово почав тікати з медзакладу. Втім далеко втекти не вдалося, адже його затримали патрульні. Тож водієві таки не вдалося уникнути відповідальності.