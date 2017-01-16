На Богоявлення на площі Ринок відбудеться загальноміське освячення води

У Львові завершується цикл різдвяних свят. У четвер, 19 січня, на свято Богоявлення, у центрі міста відбудеться традиційне загальноміське освячення води за участю священиків різних християнських конфесій, яке цьогоріч очолить Вірменська апостольська церква.

Воду освятять о 13:30 біля входу до міської Ратуші. Запрошують до участі усіх мешканців та гостей міста, інформує прес-служба ЛМР.

«Свято Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа, коли ми маємо міжконфесійну молитву, під час якої представники усіх християнських Церков Львова освячують йорданську воду, – це особливий досвід спільного моління разом, свідчення єдності, адже знаємо, що в Богоявлінні нам явився Господь Бог у своїй повноті, у Трійці. Цього року це моління буде надзвичайно цікаве, тому що з нами будуть молитись наші браття з Вірменської Апостольської Церкви, і тому можна буде почути вірменські піснеспіви і побачити таку форму, в якій відбувається освячення йорданської води у цій Церкві. Водночас, й представники нашої ієрархії та інших християнських конфесій міста будуть брати участь у спільній молитві», – зазначає о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради.

«Вірменський чин Йорданського водосвяття суттєво відрізняється від візантійського, себто від того, який служиться в усіх українських Церквах. Таке освячення води за особливим, вірменським чином відбудеться у Львові вже вдруге (вперше було 5 чи 6 років тому). В загальних рисах обряд складатиметься з трьох частин: перша – вірменська; друга – візантійська (введена задля представників українських Церков); третя – знову вірменська», – пояснює Андрій Шкраб’юк, протопсалт Вірменської Апостольської Церкви у Львові.

Воду освятять у великій ємності, яка вміщає понад дві тонни води. Після Чину освячення кожен охочий зможе набрати освяченої води.

«Справді, загальноміське освячення води представниками різних конфесій на площі Ринок вже стало доброю традицією, яка єднає усіх львів’ян та гостей міста. Ми маємо можливість спільно пережити свято Богоявлення та відчути радість і особливу святість цього дня. Після освячення кожен зможе набрати води зі спеціально облаштованого резервуару. Запрошуємо львів’ян та гостей міста долучатись до спільного заходу!», – зазначає Євген Бойко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради.

Нагадаємо, 19 січня з 13:15 год. буде тимчасово змінено графік руху трамваїв через площу Ринок. Про зміни у русі транспорту буде повідомлено згодом.