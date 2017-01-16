Мешканець Миколаївського району помер від переохолодження

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

15 січня о 15:25 у c. Берездівці Миколаївського району мешканці села виявили в закинутій будівлі тіло односельчанина, 1987 року народження, без ознак насильницької смерті. Тіло загиблого доправили до моргу Миколаївської центральної районної лікарні. Попередня причина смерті – переохолодження. Триває дослідча перевірка.

Нагадаємо, в Україні з настанням морозів від переохолодження померли 40 людей. Найбільше – у Рівненській, Львівській та Миколаївській областях.

До теми: Як уникнути переохолодження та обмороження