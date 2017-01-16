«Історична правда, культура – наші щити у війні з агресором», – Веремчук

Підтримка і розвиток унікальних музеїв, обʼєктів культури має бути в пріоритеті, бо це не лише спадщина, яку потрібно передати наступним поколінням, але і зброя проти агресора

Про це заявив керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук в ефірі «Політичної шахівниці» на ТРК «Львів».

Як приклад депутат навів львівський Музей народної архітектури і побуту, якому нещодавно присвоїли імʼя Климентія Шептицького.

«Війна закінчиться, коли буде духовна єдність. Коли українці східних теренів житимуть не навʼязаними ворогом стереотипами про «бандерівців», «західняків», а коли в унікальному музеї у Львові бачитимуть і свою історію. До речі, присвоєння музею імʼя Климентія Шептицького мотивує вже і моїх дітей, і дітей, які приїжджають у Львів зі сходу, цікавитися, а ким була ця людина, чим займалася. Вони відкривають для себе нову історичну правду, відбувається відновлення історичної справедливість», – пояснив він.

Відтак, за його словами, попри фінансові кризи, розміри бюджету, треба максимально сприяти збереженню і розвитку культурних обʼєктів.

«Війна і культура – речі пов’язані. Наша культура – це наш захист, а музей – наш щит, завдяки якому війна рано чи пізно закінчиться перемогою», – резюмував він.