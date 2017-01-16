Грипувати на Львівщині стали менше

Але не виключено, що буде ще й друга хвиля грипу

Як повідомив «Львівську газету» директор ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Роман Павлів, на Львівщині захворюваність на грип і ГРВІ іде на спад. Епідпоріг перевищено лише на 11 адмінтериторіях. В області впродовж минулого тижня захворіло 13 426 осіб, що на 2318 осіб менше, ніж протягом попереднього тижня.

У Львові також знизилася захворюваність. Минулого тижня хворіло 6077 осіб, що на 1274 особи менше, ніж за попередній. Тішить те, що серед хворих значно поменшало дітей.

Дослідження, проведенні в лабораторному центрі, показують, що в нас люди найчастіше хворіють на ГРВІ та вірус грипу типу А, а який саме підтип (гонконгський, каліфорнійський тощо), буде відомо пізніше, коли прийдуть результати досліджень із лабораторії Лондона.

Епідеміологи кажуть, що вже наприкінці січня – у лютому варто чекати на другу хвилю грипу, яка триматиме нас в облозі аж до початку квітня. Чи буде вона на Львівщині?

Роман Павлів каже, що чекати другої хвилі грипу можна будь-якої миті. А ось буде вона чи ні, залежить від багатьох факторів: якими будуть погодні умови, температура повітря (за низьких температур і слякоті люди хворіють більше), чи дотримуватимуться громадяни профілактичних заходів тощо. Діти після канікул пішли до школи, тож це може сприяти зростанню захворюваності. Наприкінці січня будемо бачити, чи є у грипу та ГРВІ другий виток, чи ні. Але якщо дотримуватися профілактичних вимог, то можна його і уникнути.

Про те, що робити, аби не захворіти на грип, читайте тут.