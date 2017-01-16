Джозеф Байден зустрівся з Порошенком і Гройсманом (відео)

До Києва прибув віце-президент США

У зв’язку зі змінами в робочому графіку віце-президента США Джозефа Байдена, його зустріч із президентом України Петром Порошенком у Києві перенесли з 15 січня на сьогодні, 16 січня Києві.

О 08:45 відбулася церемонія зустрічі (ґанок Будинку Городецького, вул.Банкова, 10) віце-президента США.

Байден зустрівся з Петром Порошенком, а також із прем’єром Володимиром Гройсманом, про що Гройсман повідомив, виклавши відео на своїй сторінці у Facebook.



О 10:30 П. Порошенко та Дж.Байден виступлять зі спільною заявою для представників засобів масової інформації.

Нагадаємо, як повідомляли раніше у Посольстві США в Україні, з 15 по 18 січня 2017 року віце-президент США Джо Байден відвідає Київ і Давос, Швейцарія.

«Візит Віце-президента до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки – незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25-ти років», – зазначено в повідомленні Білого дому.

Спершу візит до Києва планували на 15 січня, але згодом перенесли на сьогодні, 16 січня.

У Швейцарії віце-президент відвідає Світовий Економічний Форум у Давосі та виступить із промовою про програму з подолання раку (Cancer Moonshot). Він також торкнеться питань міжнародної політики і візьме участь у декількох двосторонніх зустрічах.