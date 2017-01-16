Джозеф Байден зустрівся з Порошенком і Гройсманом (відео)

До Києва прибув віце-президент США

У зв’язку зі змінами в робочому графіку віце-президента США Джозефа Байдена, його зустріч із президентом України Петром Порошенком у Києві перенесли з 15 січня на сьогодні, 16 січня Києві.

О 08:45 відбулася церемонія зустрічі (ґанок Будинку Городецького, вул.Банкова, 10) віце-президента США.

Байден зустрівся з Петром Порошенком, а також із прем’єром Володимиром Гройсманом, про що Гройсман повідомив, виклавши відео на своїй сторінці у Facebook.

О 10:30 П. Порошенко та Дж.Байден виступлять зі спільною заявою для представників засобів масової інформації.

Нагадаємо, як повідомляли раніше у Посольстві США в Україні, з 15 по 18 січня 2017 року віце-президент США Джо Байден відвідає Київ і Давос, Швейцарія.

«Візит Віце-президента до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки – незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25-ти років», – зазначено в повідомленні Білого дому.

Спершу візит до Києва планували на 15 січня, але згодом перенесли на сьогодні, 16 січня.

У Швейцарії віце-президент відвідає Світовий Економічний Форум у Давосі та виступить із промовою про програму з подолання раку (Cancer Moonshot). Він також торкнеться питань міжнародної політики і візьме участь у декількох двосторонніх зустрічах.

  • Боярин

    Килинкаров не верит, что Байден проникся чувствами к Украине.
    Народный депутат Украины, член Коммунистической партии Украины Спиридон Килинкаров отреагировал в своём Facebook на прибытие вице-президента США Джо Байдена в Украину.
    Политический
    деятель видит целью визита отнюдь не огромную симпатию к Украине,
    как утверждают некоторые СМИ, а лишь стратегическую возможность скрыть
    огрехи прошлой администрации в США во взаимоотношениях с Украиной и
    возможность как-то исправить положение.«Байден
    прилетел в Украину попрощаться. Все СМИ пестрят заголовками, которыми
    навязывают обывателю мысль о том, что Байден проникся чувствами к
    Украине, стал настолько сентиментален, что с последним, фактически
    полуофициальный визитом прибыл в нашу страну. В эту чушь, может поверить
    только наивный человек, не понимающий цинизма Американской политики в
    целом и политиков в частности», – пишет Килинкаров.Коммунист
    пишет, что Байден и его команда просчитались насчёт победы Хиллари
    Клинтон, этим было продиктовано их агрессивная политика в отношении
    Украины.«Это как нужно было наследить в
    Украине, что Байдену пришлось лично прилететь в Киев, чтобы перед
    приходом новой Администрации прибраться в стране, где они вели себя как
    слоны в посудной лавке – будучи уверенными, что их кандидат Хиллари
    Клинтон выиграть выборы. Не сложилось, а наследили, и они это знают», –
    утверждает Килинкаров.
    Также нардеп считает, что одной из
    целей визита в Украины Байдена является проверка и контроль в отношении
    кампаний Злочевского, который имеет совместный бизнес с сыном Байдена.
    «Прилетел
    проверить, все ли уголовные дела закрыты по кампаниям Злочевского, с
    которым у сына Байдена совместный бизнес, все ли прибрали по делам
    Майдана, дать ценные советы подельникам, как и что говорить если… Я
    думаю, о делах Байдена в Украине мы ещё много чего узнаем, и о войне
    которую они развязали на Донбассе, о газе который приносит прибыль его
    семье. Так что можете писать о сентиментальности, но лично я в эти
    сказки не верю», – подытожил Килинкаров.
    http://vedomosti-ua.com/50379-kilinkarov-bayden-priletel-proverit-vse-li-pribrali-po-delam-maydana.html