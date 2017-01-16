Для Львівського онкоцентру закупили сучасні мікроскопи

Невдовзі має надійти й інше сучасніше обладнання, яке дозволить виявляти рак на доклінічних і ранніх стадіях

Напередодні старого Нового року Львівщина отримала 11 мікроскопів марки Carl Zeiss з вбудованою відеокамерою для семи цитологічних лабораторій Львівської області: онкоцентру, міської цитологічної лабораторії (5 МКП м. Львова), поліклінічного відділення онкоцентру на вул. Єфремова, Сокальської ЦРЛ, Самбірської ЦРЛ, Червоноградської міської лікарні, Дрогобицької міської лікарні.

Нові мікроскопи, як кажуть фахівці, підсилять лабораторну службу області, районні цитологічні лабораторії, дозволять отримувати якісні результати цитологічних мазків для виявлення раку шийки матки на ранніх стадіях, а після впровадження електронного реєстру лаборанти зможуть консультуватися з колегами на підставі фотозображень препаратів через інтернет.

Цього року Львівщина очікує на надходження й іншої сучасної апаратури, такої, яка є у провідних клініках Європи: МРТ, КТ, ОФЕКТ КТ, УЗД апаратів та мамографів, обладнання для операційних, колькоскопи тощо, на постачання яких укладено договори.

Оснащення Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру та міжрайонних центрів сучасною апаратурою стало можливим завдяки проекту з раннього виявлення і лікування раку молочної залози і раку шийки матки «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій», який діє вже другий рік і на реалізацію якого Світовий банк виділив більше ніж 10 млн доларів США. За гроші Світового банку закуповують не лише найсучаснішу апаратуру, а й оплачують програмне забезпечення і навчання персоналу у провідних клініках Європи. Отже, стандарти діагностики і лікування у нас мають бути такі, як у провідних клініках Європи.

На Львівщині створено шість міжрайонних скринінгових центрів: у Львові (обласний і міський), Дрогобичі, Стрию, Самборі та Червонограді, в яких вже 2017 року планують встановити сучасні цифрові мамографи, колькоскопи, гінекологічні крісла, апарати УЗД, інше новітнє обладнання.

Львівщина лідирує

Проекти, які фінансує Світовий банк, працюють у восьми областях України. Але Львівщина, за словами заступника міністра МОЗ Павла Ковтонюка, лідирує.

«Тендери відбулися у всіх областях, але перше постачання обладнання є на Львівщині, бо тут все добре і чітко сплановано, − сказав Павло Ковтонюк, який недавно побував у Львові. – Львівська область взяла настільки добрий темп, що наприкінці 2016 року МОЗ довелося перерозподілити кошти, які не використали в інших областях. Інші регіони не встигли їх освоїти, а Львівщині грошей забракло».

У центрі проекту, який має запрацювати на повну отужність уже цього року, буде жінка, бо онкозахворювання нині значно помолодшали. Пік захворюваності на рак шийки матки припадає на 30-35 років, молочної залози – 50-55 років. Вихід? Упровадження сучасних скринінгових технологій, проведення систематичного популяційного скринінгу, як це робиться у провідних країнах Європи. Цитологічний скринінг проводять в Україні давно, залишилося лише підняти його до європейських стандартів. Тож планують ввести комп’ютеризований реєстр пацієнток, забір мазків проводити щіточкою європейського класу, результати досліджень цитолог буде переглядати на сучасному мікроскопі. Уперше в Україні планують на популяційному рівні впровадити цифрову мамографію на сучасному якісному обладнанні, яке дозволяє виявити захворювання тоді, коли іншими методами ще не можна цього зробити. Такий підхід дозволить виявляти онкологічні захворювання на дуже ранній стадії, проводити органозберігаючі операції, менш травматичні та з кращими результатами.

Така програма вже працює у Польщі. За словами заступника головного лікаря онкоцентру Ореста Тріля, досвід поляків свідчить, що рівень охоплення діагностикою жінок віком 45-65 років у них становить близько 50% і досягався поступово за 5-7 років, а це вже дозволило зменшити смертність від раку грудей на 30%.

Отож на Львівщині створюють необхідні умови для того, щоб стандарти діагностики і лікування онкологічних захворювань бути такі, як у провідних клініках Європи. А це дозволить виявляти злоякісні захворювання на доклінічних і ранніх стадіях, що суттєво збільшить відсоток тих, хто матиме шанс на повне одужання. Від жінок вимагають одного – прийти, обстежитися і спокійно жити далі.

Як часто слід обстежуватися?

Лікарі стверджують, що дівчатам і молодим жінкам обстежувати молочні залози можна на УЗД. Жінкам, яким більше ніж 45 років, варто робити мамографію. Тим, хто входить до групи ризику чи лікарів під час обстеження щось насторожило, мамографію слід робити раз на рік. Усім іншим – раз на два роки. Жінкам, яким за 50 років, – щороку.

Кожна жінка, яка себе поважає, повинна раз на рік навідатися до лікаря-гінеколога. Якщо є певні негаразди зі здоров’ям і треба за ними спостерігати, то частіше, в терміни, які скаже лікар.