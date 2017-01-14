Запатентований новий український танк

Розробку називають конкурентом російський Армати .

На сайті “Національного промислового порталу” України опублікований патент на український танк Тірекс, який розробники називають конкурентом російської “Армати”, передає Кореспондент.

Згідно з концепцією, “Тірекс” повинен бути стійкий до кумулятивних боєприпасів. За аналогією з “Арматою” він буде оснащений броньованою капсулою з місцями для трьох членів екіпажу, а також безлюдною вежею.

Танк передбачається оснастити 125-міліметровим знаряддям з дистанційно керованим автоматичним механізмом заряджання і кулеметами, а також динамічним захистом “Ніж” і “Дуплет”.

Тірекс планується переробляти зі старих радянських танків Т-64 і Т-72.

Раніше головний редактор українського журналу Defense Express Сергій Згурець заявляв, що перший зразок танка Тірекс буде випущений до кінця 2016 року. Як говорилося в повідомленні творців танка, нові машини “можна порівняти з найбільш сучасними бо