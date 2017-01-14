З’ясувались причини смерті трьох морських піхотинців під Маріуполем

Після завершення всіх необхідних процедур тіла військових передадуть родичам.Причиною смерті трьох українських морських піхотинців під Маріуполем, тіла яких передали 13 січня українській стороні бойовики, став підрив на міні. Про це стало відомо після проведення відповідної судово-медичної експертизи.
“Причиною смерті трьох морських піхотинців під Маріуполем став підрив на міні. … Експертиза також підтвердила, що тіла справді належать трьом зниклим українським морським піхотинцям: молодшим сержантам Миколі Охрименку і Сергію Соньку та старшому матросу Сергію Трубіну”, – йдеться в повідомленні.
Після завершення всіх необхідних процедур тіла військових передадуть родичам. Тіло Сергія Сонька перевезуть до Херсонської області, Сергія Трубіна до Кропивницького, а Миколи Охрименка до Сумської області.
Нагадаємо, 8 січня троє українських бійців однієї з військових частин, яка виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулися до місця розташування підрозділу. У ЗМІ з’явилася інформація, що ці військові загинули.
12 січня речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що бойовики заявили про виявлення тіл у військовій формі на маріупольському напрямі, але без експертизи не можна підтвердити, що це тіла трьох морських піхотинців, зниклих безвісти 8 січня.