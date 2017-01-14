З’ясувались причини смерті трьох морських піхотинців під Маріуполем

“Причиною смерті трьох морських піхотинців під Маріуполем став підрив на міні. … Експертиза також підтвердила, що тіла справді належать трьом зниклим українським морським піхотинцям: молодшим сержантам Миколі Охрименку і Сергію Соньку та старшому матросу Сергію Трубіну”, – йдеться в повідомленні.

Після завершення всіх необхідних процедур тіла військових передадуть родичам. Тіло Сергія Сонька перевезуть до Херсонської області, Сергія Трубіна до Кропивницького, а Миколи Охрименка до Сумської області.

Нагадаємо, 8 січня троє українських бійців однієї з військових частин, яка виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулися до місця розташування підрозділу. У ЗМІ з’явилася інформація, що ці військові загинули.

12 січня речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що бойовики заявили про виявлення тіл у військовій формі на маріупольському напрямі, але без експертизи не можна підтвердити, що це тіла трьох морських піхотинців, зниклих безвісти 8 січня.