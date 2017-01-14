Вранці на маршрутах працює понад 100 одиниць електротранспорту

Як повідомили у диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс», станом на 08.30 год на маршрутах працює 44 тролейбуси та 57 трамваїв. Випуск продовжується.

«Станом на 08.30 год на маршрутах працює 44 тролейбуси та 57 трамваїв. План на сьогодні – це 53 тролейбуси та 67 трамваїв. Випуск машин на лінію ще триває», – зазначили у диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс».

Відтак, водіїв просять дотримуватись правил дорожнього руху та не паркувати машин біля трамвайних колій, щоб не створювати перешкод у русі громадського транспорту, інформує прес-служба ЛМР.