В Одесі зловмисники збили поліцейського, утікаючи від погоні

В Одесі зловмисники збили на автомобілі поліцейського, який перебував при виконанні службових обов’язків. Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Працівники батальйону поліції особливого призначення патрулювали Київський район Одеси у зв’язку зі збільшенням кількості крадіжок з автомобілів. Під час патрулювання вони вирішили перевірити територію, прилеглу до торгового центру “Епіцентр” на вулиці Академіка Вільямса.

“В ході перевірки увагу правоохоронців привернули особи, схожі на розшукуваних за скоєння аналогічних злочинів. Побачивши поліцейських, злочинці сіли в автомобіль й намагалися втекти. Правоохоронці почали переслідування. Під час погоні обидва автомобілі потрапили в пробку, де поліцейські намагалися затримати зловмисників”, – зазначили в главку.

Але коли 32-річний боєць спецпідрозділу намагався підійти до автомобіля розшукуваних, водій останнього скоїв наїзд на поліцейського. Після наїзду водій протягнув правоохоронця близько п’яти метрів. У цей момент напарник бійця застосував табельну зброю. Поліцейський зробив два попереджувальних постріли в повітря.

Наразі проводяться розшукові заходи. На пошук автомобіля і зловмисників орієнтований весь особовий склад поліції Одеського регіону. Постраждалого поліцейського з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу. Відкрито провадження за ч. 2 ст. 345 КК України.