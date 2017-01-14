У п’яти областях України рівень аварійності на дорогах критичний

Ситуація на дорогах залишається складною через негоду.

За минулу добу на дорогах України в результаті ДТП загинули три людини, а травми отримали 75.

Як повідомляє Національна поліція, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській, Донецькій та Луганській областях.

У той же час, за даними ДСНС, за добу відбуксирували і звільнені зі снігових заметів 61 автомобіль. Для допомоги в буксируванні були залучені вісім одиниць техніки і 28 рятувальників, йдеться в повідомленні.

В цілому з 4 по 13 січня 2017 року для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автодорогах області надано допомогу в буксируванні і звільненні зі снігових заметів 203 автомобілів, в яких знаходилися 242 людини.