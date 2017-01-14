У Львові водій скоїв наїзд в межах пішохідного переходу на неповнолітню

13 січня о 20:00 год. в м. Львові (просп. Чорновола В.), водій легкового автомобіля “Фольцваген Пасат Б7”, 1993 року народження, скоїв наїзд в межах пішохідного переходу на жительку м. Львова, 2003 року народження (неповнолітня).

Потерпіла перебігала дорогу на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження, після огляду в дитячій лікарні м. Львова відпущена додому.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені, інформує ЛОДА.