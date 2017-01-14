У 2016 році в Україні заборонили 38 російських фільмів

Дозвіл на прокат в українських кінотеатрах отримали лише сім кінострічок з РФ .

Державне агентство з питань кіно озвучило статистику за 2016 рік, скільки російських фільмів було дозволено, а скільки заборонено до показу в Україні, передають “Українські новини“.

Так, експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування заборонила в Україні показ 38 російських фільмів і серіалів, а дозволили прокат в кінотеатрах тільки 7 російських фільмів.

Серед заборонених фільмів і серіалів, такі: “Останній секрет майстра”, “Лютий”, “Під прикриттям”, “Ладога”, “Шлях до серця чоловіка”, “Гра”, “Нічна варта”, “Самозванка” та інші.

Для порівняння, в 2014 році було заборонено 166 російських фільмів і серіалів, а в 2015 році – 82.

Дозволили в минулому році прокат таких російських фільмів в Україні: “30 побачень”, “Статус: Вільний”, “День виборів 2”, “Хардкор”, “Дігери”, “Дуелянт” і “Колектор”.