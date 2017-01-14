Сьогодні по Львову та області на дорогах ожеледиця

За інформацією Львівського гідрометцентру, сьогодні по місту та області на дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовини.

Вранці сильний, вдень часом мокрий сніг та сніг. Відтак, усіх учасників дорожнього руху закликають бути максимально обережними.

Зокрема, 14 січня у Львові хмарна погода. Вранці сильний, вдень помірний мокрий сніг та сніг. Налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, поривчастий, хуртовини. Температура повітря впродовж доби 0 – 2° морозу.

15 січня синоптики прогнозують місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

16 січня очікується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15° морозу, в горах 18 – 23° морозу; вдень 3 – 8° морозу.