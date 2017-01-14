Снігопади на Закарпатті більше 20 населених пунктів залишили без електрики

У Закарпатській області через сильні снігопади та налипання мокрого снігу 24 населених пункти залишилися без електрики. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Зазначається, що знеструмлено 11 населених пунктів Свалявського району: с. Яківське, Павлово, Плоске, Оленьово, Родниківка і Родникова Гута, с. Пасіка, с. Драчино, с. Сусково, с. Голубине, с. Солочин.

У Великоберезнянському районі без електрики залишилися 8 населених пунктів: с. Смереково, с. Черноголова, с. Буковцево, с. Ростоцька Пастиль, с. Бегендяцкая Пастил

У Перечинському районі знеструмлено 5 населених пунктів: с. Тур’ї Ремети, с. Сімер, с. Туриця, с. Зарічево, с. Лумшори.

Над ліквідацією працюють аварійні бригади РЕМ.

ь, с. Костєва Пастиль, с. Мочар, с. Люта.