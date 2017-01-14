До прибирання Львова залучено 63 одиниці снігоприбиральної техніки

Як повідомили на «гарячій» лінії міста, сьогодні станом на 07.00 год ранку до прибирання доріг та хідників від снігу було залучено 63 одиниці техніки.

Загалом для посипання використано 196 м куб піскосуміші. Техніка продовжує працювати, інформує прес-служба ЛМР.

Відтак, до прибирання було залучено: 1 грейдер, 30 піскорозкидувачів, 6 навантажувачів, 20 тракторів, 6 підмітальних машин.

Снігоприбиральна техніка продовжує працювати. В першу чергу, розчищають магістральні дороги, пізніше – міжквартальні та внутрішньобудинкові. Мешканців просять не паркувати машини у недозволених місцях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.