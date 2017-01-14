Неподалік Львова в ДТП потрапили троє єгиптян

13 січня о 09:46 год. год. в с. Гаї Пустомитівського району водій автомобіля BMW-530, 1994 року народження, (громадян Єгипту), не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП травмовано три особи ( всі громадяни Єгипту, студенти Тернопільського медичного Університету):

– 1997 року народження, від госпіталізації відмовився;

– 1997 року народження, від госпіталізації відмовився;

– 1997 року народження, після надання медичної допомоги у 8-й МКЛ від госпіталізації відмовилась, відпущена додому.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події – з’ясовуються, інформує ЛОДА.