На Закарпатті на автодорогу зійшло 4 снігові лавини

Усі випадки зафіксовано на автодорозі Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

На території Закарпатської області внаслідок негоди в Україні (низька температура, хуртовини, пориви вітру) сталося сходження 4 снігових лавин у Рахівському районі на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

Про це передає прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема зазначено, що дві снігові лавини зійшли поблизу с. Ділове: о 20:00 13 січня зафіксовано сходження першої, об’ємом близько 90 м³, а о 21:30 – другої лавини, об’ємом близько 70 м³.

“Третя лавина, об’ємом близько 30 м³ зійшла поблизу с. Костилівка о 6:20 14 січня. Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає. Дорогу розчищено, проїзд забезпечено”, – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, 14 січня близько 06:20 сталося сходження четвертої снігової лавини об’ємом близько 90 м³ на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, біля с. Костилівка, внаслідок чого було перекрито одну смугу автодороги, а рух здійснювався по іншій смузі в реверсному режимі. При цьому на розчищення дороги від снігової лавини направлено фронтальний навантажувач із філії “Рахівська ДЕД”.

Повідомляється, що для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги автотранспорту на території західних областей залучено 402 одиниці техніки та 726 осіб, з яких від ДСНС – 14 одиниць техніки та 46 осіб.