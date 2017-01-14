На Харківщині потяг “Харків-Київ” насмерть збив людину

Про це 14 січня повідомили в облуправлінні Нацполіції.

“Подія сталася 13 січня близько 20:25 на залізничній станції “Огульці ПЗ”. … Встановлено, що чоловік перебував на пероні у стані алкогольного сп’яніння та не чув сигналу прибуваючого потягу. Не втримавши рівновагу, він вдаривсяоб бокову частину потяга”, – йдеться у повідомленні НП.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєструдосудових розслідувань