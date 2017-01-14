На трасі Київ — Чоп мікроавтобус з’їхав з дороги та перекинувся. Фото

13 січня о 12:30 до оперативно-рятувальної служби за допомогою звернувся водій вантажного мікроавтобуса «Mercedes–Sprinter».

Чоловік повідомив, що через несприятливі погодні умови його автомобіль з’їхав у кювет та перевернувся.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась на автошляху Київ — Чоп, біля се. Клячаново Мукачівського району. На момент ДТП у машині перебували водій та пасажир. Люди самостійно вибралися з транспортного засобу. Від медичної допомоги та госпіталізації вони відмовилися.

До місця пригоди прибули рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, які спільно із працівниками дорожньої служби за допомогою пожежної автоцистерни поставили автомобіль на колеса та витягнули його на дорогу, інформує У ДСНС України у Закарпатській області.