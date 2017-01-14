На Сихові уночі горів гараж

14 січня о 02:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові по вул. Зелена.

На місце виклику відразу виїхало пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-1 м. Львова. На момент прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що загорання виникло в цегляному гаражі, всередині якого знаходиться автомобіль. За допомогою мотузки автівку було витягнуто з гаража на вулицю. О 02:32 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу та о 03:25 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено стіни гаража на площі 48 кв.м. пошкоджено легковий автомобіль. Завдяки оперативним діям вогнеборців, вдалось запобігти поширенню вогню будівельними конструкціями гаража та врятувати від знищення 2 гаражі розташовані поруч.

До ліквідації займання залучили 15 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини виникнення займання встановлюється. На пожежі ніхто не постраждав, інформує ГУ ДСНС України у Львівській області.