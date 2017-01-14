Міністр інфраструктури назвав середню вартість ремонту доріг в Україні

Вартість капітального ремонту 1 кілометра дороги в 2016 році в середньому становила 7 млн гривень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу “1+1”, передає ЦТС.

За його словами, це набагато дешевше, ніж у 2012 році.

Також міністр повідомив, скільки планується відремонтувати доріг в 2017 році. “Ми плануємо відремонтувати таким чином мінімум 2-2,5 тис. кілометрів і близько 80 мостів”, – сказав Омелян.

Він додав, що на ці цілі в 2017 року передбачено 30 млрд гривень. В 2016 році, за його словами, в країні відремонтували близько 1 тис. кілометрів доріг.