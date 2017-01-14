Маланка принесла Львову «Казки Петрикової бабусі»

У «Художнику» представили нову казкарку.

Рік знадобився авторці «Казок Петрикової бабусі» Ксенії Фред, щоб втілити свою давню і сокровенну мрію – написати і підготувати цю книгу до друку. Коли вже все було готово і за якийсь місяць-другий збірка казок у художньому оформленні Вікторії Шатківської нарешті побачила світ, це стало для Ксенії Фред найважливішою особистою подією початку нового, 2017, року.

Після затяжних новорічно-різдвяних застіль представлення «Казок Петрикової бабусі» у виставковому залі салону «Художник» саме на Маланки зібрало там чимало львів’ян, малих та великих, спраглих вражень та доброї книжки.

А, за словами власниці «Художника» Оксани Мазурек, ідеться саме про добру книжку, яка навчає. «Це і є українська народна творчість, яка лікує душу. А особливістю «Казок Петрикової бабусі», які справді особливі, є також те, що авторка Ксенія Фред − дуже неординарна особистість, талановита та сильна жінка Оксана Фредина − у буденному житті має високу місію – допомагати людям, лікуючи їх за допомогою своїх рук».

Де Оксана Фредина, яка віддає себе людям і вдень і вночі, бере час на творчість, присутні щиро дивувалися, захоплено обговорюючи це між собою. А як розповіла авторка «Львівській газеті», усе можливо, якщо є бажання. Щаслива мама трьох дітей та бабуся кількох онуків, зважилася, нарешті, зробити те, про що мріяла віддавна, після однієї з розмов зі своїм сином. Пам’ятаючи, як мама у його дитинстві відомі казкові сюжети переказувала на свій лад, часто-густо витворюючи нову казку, син попросив її згадати все і записати. Бо це буде незвично і справді цікаво.

З іншого боку, прагнення реалізувати те, чого завжди хотілося, виявилося таким сильним, що на представленні «Казок Петрикової бабусі» в «Художнику» авторка анонсувала також два наступні свої творчі проекти: «Казки народів світу» та книжку, присвячену найбільшим українським святам.

Цікаво, що представлення книги у Львові відбулося у день народження Оксани Фредини як людини, а разом з тим стало її днем народження як письменниці, яка відтепер має намір іти власною стежкою у творчості під літературним іменем Ксенії Фред.