Двоє львів’ян отруїлися чадним газом

13 січня о 23:46 год. у м. Львові вул. Бортнянського, Залізничний район, в квартирі трьохповерхового житлового будинку, ймовірно, отруїлись чадним газом 2 особи, а саме:

– 1980 року народження, жителька м. Львова. Потерпілу у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні;

– 1992 року народження, жителька м. Львова. Потерпілу у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні;

Після проходження барокамери вмісту карбоксигемоглобіну у крові обох потерпілих не виявлено, відпущені додому.

Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до квартири. В квартирі газова колонка знаходиться в ванній кімнаті. Причини події – зʼясовуються, інформує ЛОДА.