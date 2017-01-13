Завтра престольний празник відзначає храм св. Василія Великого і блаженного свщнмч. Олексія Зарицького УГКЦ

Cьогодні, 13 січня 2017 року, у церкві св. Василія Великого і блаженного свщнмч. Олексія Зарицького УГКЦ (вул. Стельмаха 3, м. Львів) після вечірньої Літургії відбудеться Вечірня із Литією.

Завтра, 14 січня 2017 року, у день свята Обрізання Господнього та вшанування пам’яті святителя Василія Великого (Старий Новий рік) відслужать чотири Літургії: 7:30; 9:00, 11:00, 13:00.

Крім того, об 11:00 відбудеться Архиєрейська Літургія, яку очолить Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

Про це повідомляє сайт Духовна велич Львова.