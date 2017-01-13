До свят на Львівщині офіційно реалізували понад 8 тисяч хвойних дерев

Упродовж ялинкової кампанії 2016-2017 років лісогосподарські підприємства області реалізували 8,2 тис. новорічних ялинок при запланованих 14,5 тис штук. До реалізації було запропоновано сосни, ялини (смереки) та ялиці білі.

Про це повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

За словами начальника управління Анатолія Дейнеки, заготівля новорічних ялинок проводилась на площах рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, плантаціях, а також поблизу ліній електропередач, зв’язку, газопроводів.

“Реалізація новорічних ялинок в лісогосподарських підприємствах здійснювалась із спеціальними бірками або самоклеючими стрічками, які містять інформацію про походження новорічних ялинок, – зазначив Анатолій Дейнека. – Для запобігання незаконних вирубок новорічних ялинок лісівники провели і ряд заходів”.

За його словами, у кожному районі області створено мобільні бригади з перевірки законності заготівлі та реалізації новорічних ялинок у лісах та населених пунктах області. Під час рейдів до адміністративної відповідальності притягнуто 89 лісопорушників, на яких накладено штрафні санкції на понад 40 тисяч грн та вилучено понад 100 новорічних ялинок.