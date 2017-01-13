З’явився перший трейлер українського фільму жахів “Лиса гора”. Відео

Режисером стрічки став Роман Перфільєв.

У мережі Інтернет з’явився перший трейлер нового українського фільму жахів “Лиса гора”. Режисером стрічки став Роман Перфільєв.

У фільмі знялися актори Марія Моторна, Дмитро Симоненко, Аніка Кін та Кирило Цуканов.

За сюжетом фільму, випадкове знайомство призводить Майю і Марка на знамениту Лису гору – містичне місце і об’єкт різних чуток. Заблукавши в страшній місцевості, Майя розуміє, що не дарма завжди боялася піднятися на загадкову гору. Адже кілька років тому, саме тут, за невідомих обставин зникла її мати.