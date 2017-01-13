Хитров змагатиметься за право побити Головкіна

Завтра, 14 січня, український боксер середньої ваги Євген Хитров (14-0, 12 КО) позмагається за звання претендента на титул чемпіона світу за престижною версією WBC.

Хитров у Брукліні битиметься з американцем Іммануелем Алімом (16-0-1, 9 КО). На кону поставлено срібний пояс чемпіона за версією WBC. У разі перемоги Хитров стане обов’язковим претендентом на бій із чемпіоном версії – казахом Геннадієм Головкіним.

Напередодні важливого бою Євген Хитров поспілкувався із журналістом «Львівської газети».

– Євгене, що скажеш про свого наступного суперника?

– Переглянув чимало боїв Іммануеля Аліма і знаю його слабкі сторони. Знаєте, у мене великий любительський досвід, уже є певний досвід серед професіоналів. Я знаю свої можливості і хочу сказати, що не бачу в Алімі нічого особливого. Так, він добре рухається, швидкий. Але я готовий до цього.

Не хочу, щоб мене вважали надто самовпевненим. Будь-якого суперника потрібно поважати. Тому головне для мене – вийти в ринг, здорово виконати свою роботу і цим потішити своїх прихильників. Якщо чесно, коли я провів перший бій, дивився на професіональних боксерів, як на машини для вбивства. Але коли приїхав в Америку, потренувався з ними, побачив їх наживо, зрозумів: вони – такі ж люди, як і ми. Всі готуються однаково, але в рингу виграє той, хто хитріший, більше думає. Тому в кожного, хто не лінується, є шанс поборотися за чемпіонські пояси.

– Спробуєш закінчити бій достроково

– У мене є такий план, не хочу боксувати усі раунди, прагнутиму дострокового завершення. Хочу потішити своїх уболівальників нокаутом. Однак я готовий до 10 раундів. Під час підготовки до поєдинку мав спаринги із хорошими боксерами, такими як, Деніель Джейкобс, Сергій Дерев’янченко. Я проводив спаринги по 14-15 раундів. Щоправда, мій суперник багато рухається, не думаю, що він захоче відкритого бою, він уникатиме його.

– До слова, Джейкобс у березні битиметься із Головкіним. Кому віддаєш перевагу?

– У цьому поєдинку немає фаворита. Однозначно, на нас чекає чудове видовище. Адже битимуться два найкращі представники середньої ваги. Як на мене, шанси однакові – 50 на 50. А у такій ситуації щось передбачити складно.

– Євгене, в Америці ти трохи більше ніж три роки, вже адаптувався?

– Так, жодних проблем немає. Спочатку я приїхав в Америку, провів один бій. Після цього забрав туди дружину. Винаймаємо квартиру, як і багато американців. Мені дуже комфортно, адже мешкаємо за 10 хвилин пішки від океану. Хороші умови для пробіжок, тренувань, життя.

– Швидко пристосувався до американської їжі?

– В Україні їжа значно смачніша, ніж в Америці. Навіть у «МакДональдзі» все смачніше, ніж у них. Узагалі, продукти в Америці такі ж, як у нас, тому дружина готує те саме. Перед боями, коли притримую вагу, не їм жирного, соленого, тільки відварне, овочі, фрукти. Дружина за цим стежить, варить борщ, суп, бо без гарячого я не можу тренуватися.

– З іншими українськими боксерами в Америці пересікаєшся?

– Так, звичайно. Тут є Іван Голуб, Сергій Дерев’янченко, хлопці з Казахстану, Білорусі, з якими раніше навіть на рингу зустрічалися. Компанія і надалі підписує боксерів. Наше коло спілкування збільшується.

– У тебе є прізвисько на рингу?

– Я сам придумав собі прізвисько Ukrainian Lion, але в Америці називають мене так, як їм зручно. Коли я виходжу, викрикують і «The Beast» або «Ukrainian Bulldog» – багато було варіантів.

– І наостанок, підготовка до бою – це виснажлива і кропітка робота. Психологічно складно?

– Якщо чесно, мене бокс особливо не втомлює. Навіть коли між боями буває тижневий відпочинок, я 3-4 дні відпочиваю, а потім мене знову тягне на тренування, думаю про черговий бій. Іноді на тлі фізичної втоми, десь за тиждень до бою, бокс набридає. Прокидаєшся уранці, думаєш: «О, Боже, знову тренування…». Але це відчуття швидко минає. Я люблю свою роботу. Інакше досягнути успіху нереально.