До уваги водіїв: обмежено рух на відтинку дороги від м. Сколе до межі із Закарпатською областю

У зв’язку з погіршенням погодних умов, а саме ожеледицею, хуртовинами, сильними поривами вітру, й, відповідно, з обмеженням видимості, а також на вимогу Служби автомобільних доріг Закарпатської області, прийнято рішення про обмеження руху вантажного автомобільного транспорту.

Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор, інформує прес-служба ЛОДА.

Зокрема, рух вантажівок обмежено з 16:00 год п’ятниці, 13 січня, на ділянці автомобільної дороги державного значення М-06 Київ-Чоп (від м. Сколе до межі із Закарпатською обл).

Вантажівки скеровуватимуть у визначені місця тимчасового відстою. Із переліком визначених місць тимчасового відстою автотранспорту можна ознайомитися тут.

Окрім того, інформаційні щити з переліком місць відстою встановлено на усіх дорогах державного значення на межі Львівської області.

Також Служба автомобільних доріг у Львівській області закликає водіїв бути дуже уважними під час руху дорогами області, а при можливості утриматись від поїздок.

Варто також зазначити, що упродовж трьох днів 13-15 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Львівщини очікується значний рівень лавинної небезпеки.