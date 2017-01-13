“Укрзалізниця” має намір запустити “Інтерсіті” в ще одне польське місто

Головна проблема для розширення маршрутної мережі в Польщу і східну Європу – інфраструктура

“Укрзалізниця” найближчим часом має намір створити ще один прямий маршрут до Польщі. Про це повідомив директор з пасажирських перевезень і сервісу “УЗ” Ігор Романків, пише “Дело”.

“Найближча перспектива – поїзд до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються й інші напрямки в Європу, зокрема в країни Балтії – це вже в середньостроковій перспективі”, – сказав Романків.

За його словами, головна проблема для розширення маршрутної мережі в Польщу і східну Європу – інфраструктура. У Польщі не так багато широких колій, якими користуються в Україні.

Крім того, “Укрзалізниця” має намір скоротити час проходження швидкісного поїзда “Інтерсіті+” Київ–Перемишль (Польща) до 6 годин 30 хвилин. Про це повідомляє “Новое время. Бізнес”.

“Щоб дістатися з Києва до Перемишля цим поїздом, потрібно поки всього трохи більше семи годин. Вже дуже скоро ми скоротимо цей час до 6 годин 30 хвилин за рахунок оптимізації технології контрольних процедур”, – зазначив Романків.