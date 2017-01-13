У Жидачівському районі внаслідок вибуху газобалонного обладнання в автомобілі постраждало дві людини (фото)

У результаті вибуху також зруйновано гараж, вибито вікна у двох житлових будинків та пошкоджено вхідні двері

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

12 січня о 22:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селищі Гніздичів Жидачівського району, на вул. Мазепи, 12, у приватному господарстві в гаражі стався вибух без подальшого горіння газобалонного обладнання в автомобілі «Chevrolet Epica».

Унаслідок вибуху отримав термічні опіки ІІ-ІІІ ст. батько власника транспортного засобу, 1955 року народження. Потерпілий госпіталізований в Жидачівську центральну районну лікарню.

Незначні тілесні ушкодження також отримав й власник авто, 1979 року народження. Чоловік від госпіталізації відмовився.