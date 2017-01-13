У ресторані в Києві чоловік вистрелив собі в голову

Із вогнепальним пораненням потерпілого доставили в лікарню. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася сьогодні, близько 7-ї ранку, в одному з ресторанів на вул. Січових Стрільців у центрі Києва. Із показів свідків та очевидців попередньо встановлено, що молодий чоловік віком 25-30 років відпочивав у ресторані. У якусь мить він дістав пістолет і вистрілив собі в голову. На щастя, ніхто з відвідувачів та працівників закладу не постраждав. Потерпілому відразу викликали «швидку» та повідомили про інцидент поліцію.

На місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці встановлюють особу потерпілого та обставини і причини скоєного. Зброю вилучили та відправили на експертизу.