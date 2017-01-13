У понеділок львівські школярі повертаються за парти 

З понеділка, 16 січня, навчальний процес розпочнеться у всіх львівських школах. На сьогодні нема необхідності продовжувати тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Зимові канікули у львівських школах розпочалися 31 грудня 2016 року і триватимуть до 15 січня 2017 року.

Нагадаємо, у зв’язку з перевищенням епідпорогом у львівських навчальних закладах було запроваджено тимчасове припинення навчання, яке тривало з 20 грудня до 30 грудня 2016 року.