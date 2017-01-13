У передмісті Львова від отруєння чадним газом загинув чоловік

Ще одна мешканка цього ж будинку – у реанімації

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

13 січня, о 02:53, до реанімаційного відділення Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, з попереднім діагнозом отруєння чадним газом, у стані середнього ступеня важкості, госпіталізовано жительку с. Сокільники Пустомитівського району, 1940 року народження.

За цією адресою в приватному будинку виявлено труп гр. Анатолія К., 1985 року народження, йдеться у повідомленні.

Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово перекрили подачу газу до приватного будинку. Причини події з’ясовують.