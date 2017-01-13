У Львові заради дітей з вадами серця відбудеться вистава-мюзикл

У понеділок, 23 січня, у Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької о 19.00 відбудеться благодійна музична вистава «Казка про Серце» за участі дітей з вадами серця.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

Головна особливість вистави – вперше у ній візьмуть участь діти із захворюваннями серця. Саме заради вирішення їхніх потреб і було задумано проект, а зібрані кошти скерують на підтримку та допомогу дітям із вадами серця.

Участь у виставі візьмуть актори драматичного театрі ім. М.Заньковецької Мар’яна Фехтель та Олесь Федорченко, скрипаль-віртуоз Олександр Божик та скрипковий ансамблю «Веселі смички». До проекту долучилися і зірки – ролі у виставі виконуватимуть Андріана, Славця, учасники гурту «Роги» а також телеведучий Олег Пригода. Ініціатор вистави — Благодійний фонд «Серце дитини». Художник-постановник Наталія Тарасенко, автор — Наталія Писаренко. Сприяє проекту і Львівська обласна рада та її голова – Олександр Ганущин.

«Казка про Серце» – це вистава-мюзикл. У якій переплелися казки народів світу. Маленькі дітки з вадами серця, які є підопічними згаданого фонду, на кілька годин стануть справжніми акторами на великій сцені, а головну роль виконає хлопець із надскладною вадою серці», – кажуть організатори.

Квитки на виставу можна придбати на сайті gastroli.ua, у касі театру, а також у всіх місцях продажу квитків. Тим, хто має бажання допомогти у цій добрій справі, але не хочуть чи не можуть піти на концерт, організатори пропонують купити квиток і залишити його для фонду. На ці квитки зможуть запросити дітей-сиріт чи дітей із малозабезпечених родин, а також неповносправних дітей на візочках, які працюють із артистами, та тих, що їх супроводжуватимуть.