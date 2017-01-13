У Львові стартує міжнародний турнір із легкоатлетичних стрибків “Меморіал Олексія Дем’янюка”

У суботу, 14 січня, в легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України м. Львів (вул. Клепарівська, 39-А) за сприяння Львівської облдержадміністрації відбудеться ХVIІІ міжнародний турнір із легкоатлетичних стрибків “Меморіал Олексія Дем’янюка”.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Як повідомив начальник управління фізичної культури та спорту ЛОДА Юрій Майборода, особливістю “Меморіалу Олексія Дем’янюка” є участь в них як юних спортсменів-початківців, так і відомих легкоатлетів: учасників і призерів Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи. Щороку ці змагання збирають близько 100 учасників.

“У “Меморіалі – 2017″ попередню згоду на участь дали провідні атлети-стрибуни України, закордонні атлети з Грузії, Хорватії, Угорщини та Білорусі. Серед них: переможець командного чемпіонату Європи 2011 року, учасник Ігор двох Олімпіад, львів’янин Дмитро Дем’янюк, учасниці Ігор Олімпіади в Ріо-де-Жанейро – чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор 2014 року Юлія Левченко та призерка юнацького чемпіонату світу серед юнаків 2011 року, призерка чемпіонату Європи 2015 року серед молоді Ірина Геращенко та чимало інших відомих стрибунів”, – розповів посадовець.

Слід зазначити, що в програмі змагань заплановано юнацький та юніорський турніри зі стрибків у висоту, гран-прі серед жінок та чоловіків.

Голова оргкомітету з проведення змагань – Валерій Лебедюк (м. Львів).

Організатори запрошують відвідати змагання і повідомляють, що серед глядачів буде проведено благодійний розіграш призів від партнерів змагань.

Нагадаємо, що змагання “Меморіал Олексія Дем’янюка” започатковані у 1999 році в пам’ять про відомого львівського легкоатлета, майстра спорту міжнародного класу зі стрибків у висоту, учасника Ігор Олімпіади 1980 року Олексія Дем’янюка, який трагічно загинув у 1999 році. Першими переможцями змагань були В’ячеслав Тиртишник (Київ) та Орися Мальчин (Львів).

Розклад змагань:

12:00 – 16:00 – Стрибки у висоту (юнаки 2002-2003 р.н; дівчата 2002-2003 р.н.).

13:30 – Стрибки у висоту (юнаки 2000-2001 р.н., дівчата 2000-2003 р.н.).

15:00 – Стрибки у висоту (юніори 1998-1999 р.н; юніорки 1998-1999 р.н.).

16:20 – Урочиста церемонія нагородження (висота – юнаки, дівчата, юніорки, юніори).

17:00 – Стрибки у висоту (Гран-прі – чоловіки, жінки).

19:00 – Урочиста церемонія нагородження (Гран-прі жінки, чоловіки).