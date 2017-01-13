У Львові киянин збував фальшиві рублі

Чоловік реалізовував підроблені банкноти номіналом у 5000 рублів у Києві та ще чотирнадцятьох областях України.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Галицького відділу поліції встановили, що 31-річний киянин систематично збував фальшиві купюри номіналом у 5000 російських рублів.

Правоохоронці затримали зловмисника у Львові,у приміщенні банківської установи під час обміну шести купюр, які не відповідали аналогічним зразкам банкнотів Банку Російської Федерації. Підроблені грошові кошти були вилучені та скеровані на експертизу.

Зловмисника було затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

Працівники поліції вже встановили причетність зловмисника майже до 30 фактів збуту фальшивих купюр Російської Федерації. Обмінявши їх у банківських установах чоловік отримав понад 260 тисяч гривень.

Слідчі Галицького відділу поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.190 (шахрайство) та ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене ними, – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.