У Львові чиновника ОДА поліція звинувачує у розкраданні коштів

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області викрили схему привласнення державних коштів, організовану екс-чиновником Львівської обласної держадміністрації та директором комерційної фірми.

Як встановили правоохоронці, зловмисники привласнили 246 тисяч гривень та планували заволодіти державними коштами у сумі 553 тисяч гривень.

У 2011 році облдержадміністрація в особі керівника одного з департаментів уклала угоду з комерційною фірмою в особі директора на проведення робіт з розробки проектної документації, а також реконструкції будівлі під хірургічне відділення однієї з лікарень на Львівщині.

Маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, зловмисники завищили вартість проектних робіт на 250 тисяч гривень. Наприкінці 2015 року кошти були перераховані на рахунки підприємства, а у лютому 2016, на той час вже екс-чиновник, отримав різницю готівкою.

Окрім того, зловмисники намагались заволодіти державними коштами вже під час виконання робіт з реконструкції будівлі лікарняного закладу, завищуючи норми кошторисного прибутку та норми адміністративних витрат. Вартість таких робіт становить 553 тисяч гривень.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області колишньому посадовцю Львівської ОДА та директору підприємства повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 (Замах на привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.