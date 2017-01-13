У Києві стався вибух у багатоповерховому будинку, є потерпілий. Фото

У Києві в багатоповерховому будинку прогримів вибух, в результаті чого постраждала одна людина.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

“На місці події правоохоронці встановили, що місцевий житель 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відкрив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. В результаті чоловік отримав незначні пошкодження”, – йдеться в повідомленні.

За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.