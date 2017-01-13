Сьогодні у Львівській міській раді говоритимуть про вивезення побутових відходів

Сьогодні у Львівській міській раді проведуть нараду з перевізниками, які здійснюють вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Як розповів Сергій Сало, в.о. начальника управління житлового господарства ЛМР, спільно будуть обговорювати питання вивезення сміття з тих майданчиків, де є перенакопичення, інформує прес-служба ЛМР.

«З вивезенням твердих побутових відходів у Львові тривалий час є певна ситуація, яка потребує відповідних заходів реагування. Час до часу на контейнерних майданчиках виникають труднощі, але загалом ми стараємось здійснювати всі заходи, щоб врегулювати це питання. Є по певних контейнерних майданчиках труднощі, але ми стараємось і перевізники нам допомагають забирати тверді побутові відходи і не допускати значного перенакопичення. Така ситуація пов’язана з тим, що є проблема зі захороненням твердих побутових відходів. В травні сталась трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі, після того тверді побутові відходи вивозяться і захоронюються на полігонах Львівської та інших областей України. Не всі полігони, які є на території Львівської області, виявили бажання приймати відходи зі Львова.

Сьогодні у нас буде нарада з перевізниками. По деяких контейнерних майданчиках і по деяких перевізниках є труднощі з вивозом. Зараз ми це питання будемо вирішувати. Ситуація є контрольована, всі заходи, які можна, ми будемо вживати, щоб не допустити переповнення майданчиків.

Вивіз і захоронення твердих побутових відходів на сьогодні у Львові здійснює 6 перевізників. Кожен з цих перевізників проводить переговори і укладає відповідні угоди з суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення чи переробку твердих побутових відходів. В когось ця робота проводиться більш вдало, у деяких виникають труднощі. Тому надається допомога іншими перевізниками, надаються місця для захоронення, проводиться комплексна робота, щоб місто було прибране. Місця, де здійснюються захоронення відходів, змінюються щодня. З ким досягнули домовленостей і з ким уклали договір, там і здійснюється захоронення», – зазначив Сергій Сало, в.о. начальника управління житлового господарства ЛМР.