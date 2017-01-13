Швидкісний поїзд «Київ-Львів-Перемишль» перевіз уже майже 9 тисяч пасажирів

Наприкінці минулого року почав курсувати електропоїзд Інтерсіті+ «Київ-Львів-Перемишль (Польща)». Під час підготовки до здійснення пропускних операцій співробітники Львівського прикордонного загону спільно з працівниками фіскальної служби провели декілька тестувань для відпрацювання чітких алгоритмів, аби забезпечити комфортний перетин кордону громадянами.

Перший рейс електропоїзд здійснив 23 грудня 2016 року.

Протягом всього цього часу прикордонний контроль пасажирів проводиться під час руху потяга між станціями «Львів» і «Мостиська-2». Такий же порядок здійснення прикордонного контролю діє і на зворотному напрямку.

Це дозволяє забезпечити проведення контролю без зупинки поїзда, що, в свою чергу, значно зменшило термін подорожі пасажирів. Так, поїзд долає відстань з Києва до Перемишля та у зворотному напрямку в середньому за 7,5 годин.

З початку запровадження руху поїзда під час здійснення контролю прикордонниками було оформлено близько 8,8 тисяч пасажирів, з них – майже 7,4 тисяч громадяни України та майже 1,4 тисяча іноземців. В середньому за зміну в обидва напрямки прикордонники оформляють понад 400 пасажирів. А от в період святкових та вихідних днів кількість пасажирів складала в середньому до 560 осіб, повідомляє Держприкордонслужба України.