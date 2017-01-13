Розпочинається прийом наукових робіт на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2017 році

15 січня 2017 року Міжнародний фонд Івана Франка розпочинає прийом наукових робіт на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка. Преміальний фонд у 2017 році становить 500 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного фонду Івана Франка.

Наукові роботи прийматимуться до 1 березня 2017 року за адресою: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф. 15.

Роботи науковців на здобуття Премії подають академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати Премії попередніх років.

Роботи, що претендують на здобуття Премії, мають бути оприлюднені у 2014-2016 роках і мають містити ISBN.

Анотаціі до наукових робіт та інформація про авторів мають бути викладені українською та англійською мовами.

До подання на здобуття Премії обов’язково додаються такі документи: рішення академічної установи, вищого навчального закладу про подання наукової роботи на здобуття Премії; довідка про особу (осіб), наукова робота якої (яких) подається на здобуття Премії; наукова робота: дослідження, монографія, дисертація, книги, цикли лекцій, добірки наукових публікацій у періодичних виданнях тощо, які подаються на здобуття Премії; наукова робота подається у 3-х екземплярах друкованої версії, а також у форматі PDF із правом розсилки наукової роботи членам номінаційних комітетів, Експертної ради та журі; розширена анотація до наукової роботи, що подається на здобуття Премії; особиста письмова згода автора (авторів) наукової праці на участь у конкурсі на здобуття Премії.

Нагадаємо, що Премія має дві номінації: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики та за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук. Премія є щорічною і вручається 27 серпня – у день народження Івана Франка.

Лауреати Премії нагороджуються грошовою винагородою та золотим знаком Лауреата.

Міжнародна премія імені Івана Франка започаткована Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського вченого Роланд Франко.

У 2016 році Лауреатом Міжнародної премії ім. Івана Франка став Любомир Гузар. Монографія Блаженнійшого Любомира, під назвою «Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму», була визнана найкращою у номінації “за визначний особистий внесок у розвиток суспільно-гуманітарних наук”.