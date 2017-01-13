Проїзд у львівських маршрутках не подорожчає

У цьому запевнив керівник міського управління транспорту Віктор Щир

«Вартість проїзду у міському громадському транспорті не змінюється», – каже чиновник.

У деяких ЗМІ та серед громадськості Львова поширилась думка щодо можливого підвищення тарифу на перевезення у міському громадському транспорті. Отож, управління транспорту Львівської міської ради інформує: жодних офіційних пропозицій щодо підняття тарифів від перевізників не надходило.

Відповідного рішення також не готують і в міському управлінні транспорту, переконує його керівник Віктор Щир.

«Знаємо, що планується підняття тарифів з 15 січня на міжміських та приміських маршрутах. Просимо мешканців звернути увагу, що вартість проїзду у міському громадському транспорті Львова не змінюється», – додав Віктор Щир.