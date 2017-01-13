Правда про Італію Лесі Олендій

У Львові представили чергову книгу із серії «Відкритий світ» − «Італія під мікроскопом» Лесі Олендій

«Тут життя без рожевих окулярів, таке, яким воно є», − підсумувала зміст «Італії під мікроскопом» Лесі Олендій на представленні книги у Львові у книгарні «Є» модератор творчої зустрічі з авторкою письменниця Наталя Гурницька.

Це вже друга книга нашої колеги, журналіста-культуролога Лесі Олендій, що вийшла в Україні і присвячена країні, яка за минулорічними визначеннями ООН «стоїть на другій позиції у десятці найкрасивіших країн світу». П’ять років тому, одружившись з італійцем, Леся Олендій виїхала з ним на його батьківщину. Але з часом, будучи людиною дуже активною, відчула себе там, за її визначенням, загубленою, а тому літературна творчість стала на чужій землі її шляхом до самої себе.

Зауважимо, що перша книга про Італію «Mia Italia» − не перша в доробку Лесі: ще за побутування у Львові на основі інтерв’ю з львівськими художниками-учасниками експедицій Тарасовими шляхами та на основі щоденників та листів Тараса Шевченка написала публіцистичну книжку «Шляхами академіка волі». Інша річ, що ця книжка побачила світ тільки 2012 року – тоді, коли й «Mia Italia».

Отже, дві «італійські» книги −«Mia Italia» (видавництво «АРС») та « Італія під мікроскопом» (видавнича група КМ-БУКС) − між якими чотири роки життя, пізнання, вражень та емоцій, мандрів від романтизму перших тижнів перебування до реалізму життєвих буднів. «За п’ять років тут я пізнала не лише дивовижно красиву країну, − розповідає Леся Олендій. – Вона відкрилася мені такою, якою відкривається не кожному іноземцеві і навіть не кожному задоволеному власним добробутом італійцеві… «Італія під мікроскопом» покаже націю акторів без масок, за якими вона ховає своє справжнє обличчя».

Іншими словами, «Італія під мікроскопом», як сказано в анотації до книги, − не путівник відомими італійськими місцями, а «охудожнені враження сучасної українки від сучасної Італії». Без претензій на істину в останній інстанції і з розумінням, що в кожного є «власна суб’єктивна реальність. Як і правда».

До речі, дійство в книгарні «Є» передбачило представлення ще однієї книги до якої як авторка теж причетна Леся Олендій, – збірник оповідань та новел «Придивитись до життя» у серії «П’ять зрок». Але це вже інша тема та інша пісня…