“Потяг дружби” привіз до Львова на відпочинок 540 дітей зі Східної України

У рамках акції «Схід-Захід разом» сьогодні вранці, 13 січня, на залізничний вокзал Львова прибув “Потяг дружби” зі школярами із Луганської та Донецької областей. У місті Лева на дітей чекає розважальна програма, яка передбачає відвідування пам’ятних та історичних місць.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

“До Львова на безкоштовні екскурсії приїхали 540 школярів зі Східної України та учителів, які їх супроводжують, – розповіла директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Любомира Мандзій. – Для гостей склали спеціальну культурно-мистецьку програму. Зокрема, для дітей проведуть оглядову екскурсію містом – вони відвідають Львівський історичний музей, Львівський музей історії релігії, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, Львівську національну галерею мистецтв імені Бориса Возницького, Музей етнографії та художнього промислу НАН України, Державний природознавчий музей НАН України. Також діти побувають на концерті у Львівській обласній філармонії”.

Зазначимо, що “Потяг дружби” з 11 по 15 січня мандрує Україною зі Сходу на Захід за маршрутом: Лисичанськ – Київ – Львів – Хирів. В кожному з пунктів для школярів готують програму, яка допоможе їм поринути в казкову атмосферу, познайомитися з різдвяними традиціями і завести друзів.